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Блок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey

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Блок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296409
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
700

Описание товара Блок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey

Блок питания Intel PSU 1300W REDUNDANT AXX1300TCRPS 956542 имеет невероятно высокую эффективность преобразования и отличаются отличной надёжностью. Блок питания Intel PSU 1300W REDUNDANT AXX1300TCRPS 956542 также отлично подходит для использования с широким спектром оборудования телекоммуникационного, сетевого, тестового, измерительного и так далее. А при работе в обычных серверах на специализированных площадках запас прочности этого БП становится гарантией беспроблемной работы в течение долгих лет.



Теги товара: ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Intel PSU 1300W REDUNDANT AXX1300TCRPS 956542 имеет невероятно высокую эффективность преобразования и отличаются отличной надёжностью. Блок питания Intel PSU 1300W REDUNDANT AXX1300TCRPS 956542 также отлично подходит для использования с широким спектром оборудования телекоммуникационного, сетевого, тестового, измерительного и так далее. А при работе в обычных серверах на специализированных площадках запас прочности этого БП становится гарантией беспроблемной работы в течение долгих лет.


Теги товара: ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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