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Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS)

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Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
  • Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625141
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
730

Описание товара Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS)

Блок питания ExeGate – надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную и безопасную подачу энергии. Обладая мощностью 500 Вт, этот блок питания подходит для большинства стандартных конфигураций ПК. Вес блока составляет 1,1 кг, что делает его достаточно компактным и легким для установки. ExeGate оснащен одним вентилятором с активной системой охлаждения, обеспечивающим эффективный теплоотвод и предотвращающим перегрев, что продлевает срок службы устройства. Блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, но предоставляет стабильное и надежное напряжение для повседневных задач. Этот блок питания включает в себя необходимые разъемы для подключения: 20+4 pin разъем для питания материнской платы, 4 pin разъем для питания процессора, а также 2 разъема SATA для подключения жестких дисков или других накопителей. Отстегивающихся кабелей устройство не имеет, что облегчает процесс его установки и кабельного менеджмента в корпусе. Производитель ExeGate зарекомендовал себя как надежный поставщик компьютерных комплектующих, и этот блок питания произведен в Китае в соответствии с современными стандартами качества. Это устройство идеально подойдет для пользователей, собирающих бюджетные системы, или тех, кто ищет замену старому блоку питания без излишних затрат.



Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate – надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную и безопасную подачу энергии. Обладая мощностью 500 Вт, этот блок питания подходит для большинства стандартных конфигураций ПК. Вес блока составляет 1,1 кг, что делает его достаточно компактным и легким для установки. ExeGate оснащен одним вентилятором с активной системой охлаждения, обеспечивающим эффективный теплоотвод и предотвращающим перегрев, что продлевает срок службы устройства. Блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, но предоставляет стабильное и надежное напряжение для повседневных задач. Этот блок питания включает в себя необходимые разъемы для подключения: 20+4 pin разъем для питания материнской платы, 4 pin разъем для питания процессора, а также 2 разъема SATA для подключения жестких дисков или других накопителей. Отстегивающихся кабелей устройство не имеет, что облегчает процесс его установки и кабельного менеджмента в корпусе. Производитель ExeGate зарекомендовал себя как надежный поставщик компьютерных комплектующих, и этот блок питания произведен в Китае в соответствии с современными стандартами качества. Это устройство идеально подойдет для пользователей, собирающих бюджетные системы, или тех, кто ищет замену старому блоку питания без излишних затрат.


Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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