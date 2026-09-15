Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS)
Блок питания ExeGate – надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную и безопасную подачу энергии. Обладая мощностью 500 Вт, этот блок питания подходит для большинства стандартных конфигураций ПК. Вес блока составляет 1,1 кг, что делает его достаточно компактным и легким для установки. ExeGate оснащен одним вентилятором с активной системой охлаждения, обеспечивающим эффективный теплоотвод и предотвращающим перегрев, что продлевает срок службы устройства. Блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, но предоставляет стабильное и надежное напряжение для повседневных задач. Этот блок питания включает в себя необходимые разъемы для подключения: 20+4 pin разъем для питания материнской платы, 4 pin разъем для питания процессора, а также 2 разъема SATA для подключения жестких дисков или других накопителей. Отстегивающихся кабелей устройство не имеет, что облегчает процесс его установки и кабельного менеджмента в корпусе. Производитель ExeGate зарекомендовал себя как надежный поставщик компьютерных комплектующих, и этот блок питания произведен в Китае в соответствии с современными стандартами качества. Это устройство идеально подойдет для пользователей, собирающих бюджетные системы, или тех, кто ищет замену старому блоку питания без излишних затрат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитБлок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитБлок питания KEENETIC KPS-1225-01
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W ATX-AA400 (EX253682RUS)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитБлок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-08EC)
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W ATX-AA450 (EX253683RUS)
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W Special ATX-UNS400 (ES261567RUS)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитБлок питания ExeGate 350W UNS350 (ES261566RUS)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитБлок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитБлок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитБлок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS)