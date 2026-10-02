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Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2)

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Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2) - фото 1
Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2) - фото 2
Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 240
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
550
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638462
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 240
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
550
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х24
Вес, г.
304

Описание товара Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2)

AFOX GeForce GT 240 обеспечивает поддержку нового оборудования DirectX 10.1, поэтому как игровой экран, так и производительность исполнения будут лучше, чем у продуктов старшего поколения. Самая большая особенность GT 240 по-прежнему использует 40-нм техпроцесс, который демонстрирует выдающиеся результаты в тестах на энергопотребление. В тесте GT 240 имеет более высокую производительность, чем GeForce 9600 GT, но ее энергопотребление значительно ниже, что показывает, что 40-нм техпроцесс обеспечивает высокую эффективность выполнения видеокарт нового поколения, а также является более экологически чистым и энергосберегающим.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 240
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
550
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Развернуть
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
AFOX GeForce GT 240 обеспечивает поддержку нового оборудования DirectX 10.1, поэтому как игровой экран, так и производительность исполнения будут лучше, чем у продуктов старшего поколения. Самая большая особенность GT 240 по-прежнему использует 40-нм техпроцесс, который демонстрирует выдающиеся результаты в тестах на энергопотребление. В тесте GT 240 имеет более высокую производительность, чем GeForce 9600 GT, но ее энергопотребление значительно ниже, что показывает, что 40-нм техпроцесс обеспечивает высокую эффективность выполнения видеокарт нового поколения, а также является более экологически чистым и энергосберегающим.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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