Видеокарта Sinotex Ninja GT220 1GB (NK22NP013F)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 220
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633122
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 220
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
350
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT220 1GB (NK22NP013F)
Графические вычисления стали важнейшей частью ПК. В настоящее время нам просто необходима дополнительная мощность для наших компьютеров, чтобы они могли обеспечивать превосходную графику, фантастическое видео, живую чувствительную обработку фото и высокую производительность. Графическая карта NVIDIA GeForce GT220 предлагает впечатляющую вычислительную мощь для вашего ПК.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 220
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Развернуть
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Графические вычисления стали важнейшей частью ПК. В настоящее время нам просто необходима дополнительная мощность для наших компьютеров, чтобы они могли обеспечивать превосходную графику, фантастическое видео, живую чувствительную обработку фото и высокую производительность. Графическая карта NVIDIA GeForce GT220 предлагает впечатляющую вычислительную мощь для вашего ПК.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта Sinotex Ninja GT220 1GB (NK22NP013F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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