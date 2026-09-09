Видеокарта Afox Geforce GT220 1Gb (AF220-1024D3L2)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 220
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304267
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 220
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Частота видеопамяти
1200
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х49х23
Вес, г.
240
Описание товара Видеокарта Afox Geforce GT220 1Gb (AF220-1024D3L2)
Наличие графики, обладающей превосходными функциями воспроизведения видео, редактирования фотографий и поддерживающей новейший пользовательский интерфейс Windows — стало обязательным требованием, предъявляемым к современному компьютеру. Видеокарта GeForce GT220 приносит все это и многое другое в ваш ПК, обладая при этом еще и низкой ценой.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 220
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Частота видеопамяти
1200
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Наличие графики, обладающей превосходными функциями воспроизведения видео, редактирования фотографий и поддерживающей новейший пользовательский интерфейс Windows — стало обязательным требованием, предъявляемым к современному компьютеру. Видеокарта GeForce GT220 приносит все это и многое другое в ваш ПК, обладая при этом еще и низкой ценой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта Afox Geforce GT220 1Gb (AF220-1024D3L2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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