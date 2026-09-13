Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL
**Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GT610 LP (48SP) 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI RTL (NK61NP013F) (750519)** — это модель графического адаптера начального уровня, предназначенная для использования в офисных компьютерах и бюджетных игровых системах. **Основные характеристики**: * Графический процессор: GT 610. * Объём видеопамяти: 1 ГБ. * Тип видеопамяти: DDR3. * Разрядность шины памяти: 64 бит. * Видеовыходы: VGA, DVI, HDMI. * Поддержка технологий: DirectX 11, OpenGL 4.x. Эта видеокарта обеспечивает базовую производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и простых игр. Она может быть хорошим выбором для пользователей, которые ищут бюджетное решение для повседневных задач. Однако для более требовательных приложений и современных игр рекомендуется рассмотреть более мощные модели видеокарт. Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость видеокарты с вашим компьютером и убедиться, что она соответствует вашим требованиям к производительности.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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