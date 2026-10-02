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Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5)

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Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5) - фото 1
Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5) - фото 2
Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon R5 230
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
1334
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5) - фото 1
  • Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5) - фото 2
  • Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633466
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R5 230
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
1334
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х34х34
Вес, г.
340

Описание товара Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5)

Видеоускоритель начального уровня. Раскрывает игры на младших настройках при разрешении HD.?Низкое энергопотребление.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox R5 230 1GB (AFR5230-1024D3L5)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R5 230
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
1334
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоускоритель начального уровня. Раскрывает игры на младших настройках при разрешении HD.?Низкое энергопотребление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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