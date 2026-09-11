Видеокарта Biostar GT 210 (VN2103NHG6)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Biostar GT 210 (VN2103NHG6)
Biostar GeForce 210 1GB DDR3 (VN2103NHG6) - дискретная видеокарта базового уровня с 1 ГБ DDR3 и 64-битной шиной, ориентированная на вывод изображения, мультимедиа и простые графические задачи. Модель построена на чипе NVIDIA GeForce 210 и использует интерфейс PCI Express 2.0 x16, сохраняя совместимость со старыми и бюджетными материнскими платами.
Для кого и под какие задачи
GeForce 210 от Biostar подойдёт для офисных и домашних ПК, где важна стабильная работа с одним-двумя мониторами, просмотр видео и использование офисных приложений. Она также удобна как недорогой способ добавить HDMI и DVI в системы со старыми видеовыходами или при отказе встроенной графики.
Производительность и память
Графический процессор GeForce 210 с частотой 589 МГц и 16 CUDA-ядрами обеспечивает базовый уровень 2D/3D-производительности для интерфейса и очень простых игр. Объём 1 ГБ DDR3 с частотой около 1000-1333 МГц и 64-битной шиной подходит для стандартных офисных задач и видео, не рассчитанных на тяжёлый 3D-контент и современные ресурсоёмкие проекты.
Охлаждение и конструкция
VN2103NHG6 выполнена в низкопрофильном форм-факторе, что удобно для компактных корпусов и тонких систем. Одновентиляторная система охлаждения и теплопакет порядка 20 Вт обеспечивают тихую работу и минимальные требования к вентиляции.
Подключения и интеграция
Карта предлагает три выхода: VGA (D-Sub), DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Дополнительное питание не требуется, а рекомендованный блок питания от 300 Вт обычно присутствует даже в недорогих и устаревших системах.
Важные нюансы перед покупкой
GeForce 210 создана прежде всего как надёжный дисплейный адаптер: она отлично подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями и видео, в то время как сложный современный 3D-контент не входит в её профильные сценарии. При подборе конфигурации удобно сразу исходить из задач "документы, веб, мультимедиа, базовая графика" - именно в них карта демонстрирует свои сильные стороны по стабильности и совместимости.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Biostar GeForce 210 1GB DDR3 (VN2103NHG6) - дискретная видеокарта базового уровня с 1 ГБ DDR3 и 64-битной шиной, ориентированная на вывод изображения, мультимедиа и простые графические задачи. Модель построена на чипе NVIDIA GeForce 210 и использует интерфейс PCI Express 2.0 x16, сохраняя совместимость со старыми и бюджетными материнскими платами.
Для кого и под какие задачи
GeForce 210 от Biostar подойдёт для офисных и домашних ПК, где важна стабильная работа с одним-двумя мониторами, просмотр видео и использование офисных приложений. Она также удобна как недорогой способ добавить HDMI и DVI в системы со старыми видеовыходами или при отказе встроенной графики.
Производительность и память
Графический процессор GeForce 210 с частотой 589 МГц и 16 CUDA-ядрами обеспечивает базовый уровень 2D/3D-производительности для интерфейса и очень простых игр. Объём 1 ГБ DDR3 с частотой около 1000-1333 МГц и 64-битной шиной подходит для стандартных офисных задач и видео, не рассчитанных на тяжёлый 3D-контент и современные ресурсоёмкие проекты.
Охлаждение и конструкция
VN2103NHG6 выполнена в низкопрофильном форм-факторе, что удобно для компактных корпусов и тонких систем. Одновентиляторная система охлаждения и теплопакет порядка 20 Вт обеспечивают тихую работу и минимальные требования к вентиляции.
Подключения и интеграция
Карта предлагает три выхода: VGA (D-Sub), DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Дополнительное питание не требуется, а рекомендованный блок питания от 300 Вт обычно присутствует даже в недорогих и устаревших системах.
Важные нюансы перед покупкой
GeForce 210 создана прежде всего как надёжный дисплейный адаптер: она отлично подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями и видео, в то время как сложный современный 3D-контент не входит в её профильные сценарии. При подборе конфигурации удобно сразу исходить из задач "документы, веб, мультимедиа, базовая графика" - именно в них карта демонстрирует свои сильные стороны по стабильности и совместимости.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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