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Видеокарта Biostar GT 210 (VN2103NHG6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar GT 210 (VN2103NHG6)

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Видеокарта Biostar GT 210 (VN2103NHG6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
589
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559874
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
589
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х15х12
Вес, г.
430

Описание товара Видеокарта Biostar GT 210 (VN2103NHG6)

Biostar GeForce 210 1GB DDR3 (VN2103NHG6) - дискретная видеокарта базового уровня с 1 ГБ DDR3 и 64-битной шиной, ориентированная на вывод изображения, мультимедиа и простые графические задачи. Модель построена на чипе NVIDIA GeForce 210 и использует интерфейс PCI Express 2.0 x16, сохраняя совместимость со старыми и бюджетными материнскими платами.

Для кого и под какие задачи

GeForce 210 от Biostar подойдёт для офисных и домашних ПК, где важна стабильная работа с одним-двумя мониторами, просмотр видео и использование офисных приложений. Она также удобна как недорогой способ добавить HDMI и DVI в системы со старыми видеовыходами или при отказе встроенной графики.

Производительность и память

Графический процессор GeForce 210 с частотой 589 МГц и 16 CUDA-ядрами обеспечивает базовый уровень 2D/3D-производительности для интерфейса и очень простых игр. Объём 1 ГБ DDR3 с частотой около 1000-1333 МГц и 64-битной шиной подходит для стандартных офисных задач и видео, не рассчитанных на тяжёлый 3D-контент и современные ресурсоёмкие проекты.

Охлаждение и конструкция

VN2103NHG6 выполнена в низкопрофильном форм-факторе, что удобно для компактных корпусов и тонких систем. Одновентиляторная система охлаждения и теплопакет порядка 20 Вт обеспечивают тихую работу и минимальные требования к вентиляции.

Подключения и интеграция

Карта предлагает три выхода: VGA (D-Sub), DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Дополнительное питание не требуется, а рекомендованный блок питания от 300 Вт обычно присутствует даже в недорогих и устаревших системах.

Важные нюансы перед покупкой

GeForce 210 создана прежде всего как надёжный дисплейный адаптер: она отлично подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями и видео, в то время как сложный современный 3D-контент не входит в её профильные сценарии. При подборе конфигурации удобно сразу исходить из задач "документы, веб, мультимедиа, базовая графика" - именно в них карта демонстрирует свои сильные стороны по стабильности и совместимости.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar GT 210 (VN2103NHG6)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
589
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Biostar GeForce 210 1GB DDR3 (VN2103NHG6) - дискретная видеокарта базового уровня с 1 ГБ DDR3 и 64-битной шиной, ориентированная на вывод изображения, мультимедиа и простые графические задачи. Модель построена на чипе NVIDIA GeForce 210 и использует интерфейс PCI Express 2.0 x16, сохраняя совместимость со старыми и бюджетными материнскими платами.

Для кого и под какие задачи

GeForce 210 от Biostar подойдёт для офисных и домашних ПК, где важна стабильная работа с одним-двумя мониторами, просмотр видео и использование офисных приложений. Она также удобна как недорогой способ добавить HDMI и DVI в системы со старыми видеовыходами или при отказе встроенной графики.

Производительность и память

Графический процессор GeForce 210 с частотой 589 МГц и 16 CUDA-ядрами обеспечивает базовый уровень 2D/3D-производительности для интерфейса и очень простых игр. Объём 1 ГБ DDR3 с частотой около 1000-1333 МГц и 64-битной шиной подходит для стандартных офисных задач и видео, не рассчитанных на тяжёлый 3D-контент и современные ресурсоёмкие проекты.

Охлаждение и конструкция

VN2103NHG6 выполнена в низкопрофильном форм-факторе, что удобно для компактных корпусов и тонких систем. Одновентиляторная система охлаждения и теплопакет порядка 20 Вт обеспечивают тихую работу и минимальные требования к вентиляции.

Подключения и интеграция

Карта предлагает три выхода: VGA (D-Sub), DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Дополнительное питание не требуется, а рекомендованный блок питания от 300 Вт обычно присутствует даже в недорогих и устаревших системах.

Важные нюансы перед покупкой

GeForce 210 создана прежде всего как надёжный дисплейный адаптер: она отлично подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями и видео, в то время как сложный современный 3D-контент не входит в её профильные сценарии. При подборе конфигурации удобно сразу исходить из задач "документы, веб, мультимедиа, базовая графика" - именно в них карта демонстрирует свои сильные стороны по стабильности и совместимости.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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