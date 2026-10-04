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Видеокарта Biostar GT610 2GB (VN6103THX6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar GT610 2GB (VN6103THX6)

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Видеокарта Biostar GT610 2GB (VN6103THX6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 610
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633333
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 610
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х19х12
Вес, г.
472

Описание товара Видеокарта Biostar GT610 2GB (VN6103THX6)

Погрузитесь в мир захватывающих игр, потрясающего мультимедийного контента и безупречной производительности с видеокартой BIOSTAR GT610 2GB GDDR3 64-bit HDMI!



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar GT610 2GB (VN6103THX6)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 610
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир захватывающих игр, потрясающего мультимедийного контента и безупречной производительности с видеокартой BIOSTAR GT610 2GB GDDR3 64-bit HDMI!


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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