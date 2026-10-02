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Sly & The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sly & The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка

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Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 1
Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 2
Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 3
Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 4
Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 5
Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 6
Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 7
Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 1
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 2
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 3
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 4
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 5
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 6
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 7
  • Sly &amp; The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636597
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[5099747175817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sly & The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dance To The Music, I Want To Take You Higher, Family Affair, Thank You (Falettinme Be Mice Elf Again), I Get High On You, Stand, M Lady, Skin Im In, Everyday People, Sing A Simple Song, Hot Fun In The Summertime, Dont Call Me Nigger, Whitey, Brave &amp;amp;amp;amp; Strong, Life, Everybody Is A Star, If You Want Me To Stay, (You Caught Me) Smilin, Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be), Runnin Away, Family Affair (Remix)

Отзывы о товаре Sly & The Family Stone - Best Of (5099747175817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[5099747175817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dance To The Music, I Want To Take You Higher, Family Affair, Thank You (Falettinme Be Mice Elf Again), I Get High On You, Stand, M Lady, Skin Im In, Everyday People, Sing A Simple Song, Hot Fun In The Summertime, Dont Call Me Nigger, Whitey, Brave &amp;amp;amp;amp; Strong, Life, Everybody Is A Star, If You Want Me To Stay, (You Caught Me) Smilin, Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be), Runnin Away, Family Affair (Remix)
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