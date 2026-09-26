Top.Mail.Ru
Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone At Town Hall
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone At Town Hall
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома Nina Simone At Town Hall 1959 года, культовой американской певицы Нины Симон.

Отзывы о товаре Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone At Town Hall
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на виниле альбома Nina Simone At Town Hall 1959 года, культовой американской певицы Нины Симон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - At Town Hall (9003829978025) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...