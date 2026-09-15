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Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка

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Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка - фото 1
Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Marvin Parks
Альбом (сингл)
Marvin Parks
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка - фото 1
  • Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8018344114767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Marvin Parks
Альбом (сингл)
Marvin Parks
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Awakening, The Mystery Of Man, Brother, Where Are You?, Charade, African Other Blues, Swingin’ Shepherd Blues, Close Your Eyes, All Blues, A Flower Is A Lovesome Thing, The Midnight Sun Will Never Set, I Fall In Love Too Easily, How Insensitive, Nature Boy, Sea And Sand, If You Could See Me Now, The Very Thought Of You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Awakening, The Mystery Of Man, Brother, Where Are You?, Charade, African Other Blues, Swingin’ Shepherd Blues, Close Your Eyes, All Blues, A Flower Is A Lovesome Thing, The Midnight Sun Will Never Set, I Fall In Love Too Easily, How Insensitive, Nature Boy, Sea And Sand, If You Could See Me Now, The Very Thought Of You

Отзывы о товаре Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8018344114767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Marvin Parks
Альбом (сингл)
Marvin Parks
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Awakening, The Mystery Of Man, Brother, Where Are You?, Charade, African Other Blues, Swingin’ Shepherd Blues, Close Your Eyes, All Blues, A Flower Is A Lovesome Thing, The Midnight Sun Will Never Set, I Fall In Love Too Easily, How Insensitive, Nature Boy, Sea And Sand, If You Could See Me Now, The Very Thought Of You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Awakening, The Mystery Of Man, Brother, Where Are You?, Charade, African Other Blues, Swingin’ Shepherd Blues, Close Your Eyes, All Blues, A Flower Is A Lovesome Thing, The Midnight Sun Will Never Set, I Fall In Love Too Easily, How Insensitive, Nature Boy, Sea And Sand, If You Could See Me Now, The Very Thought Of You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marvin Parks - Marvin Parks (8018344114767) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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