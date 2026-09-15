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Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка

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Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 1
Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 2
Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 3
Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Over kill
Альбом (сингл)
Taking Over
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 1
  • Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 2
  • Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 3
  • Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Over kill
Альбом (сингл)
Taking Over
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Deny The Cross, Wrecking Crew, Fear His Name, Use Your Head, Fatal If Swallowed, Powersurge, In Union We Stand, Electro-Violence, Overkill II (The Nightmare Continues)

Отзывы о товаре Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Over kill
Альбом (сингл)
Taking Over
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Deny The Cross, Wrecking Crew, Fear His Name, Use Your Head, Fatal If Swallowed, Powersurge, In Union We Stand, Electro-Violence, Overkill II (The Nightmare Continues)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Overkill - Taking Over (8718469535729) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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