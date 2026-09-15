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OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка

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OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto, Alva Noto, Bryce Dessner
Альбом (сингл)
The Revenant (Original Motion Picture Soundtrack)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588217418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto, Alva Noto, Bryce Dessner
Альбом (сингл)
The Revenant (Original Motion Picture Soundtrack)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Revenant Main Theme, Hawk Punished, Carrying Glass, First Dream, Killing Hawk, Discovering River, Goodbye To Hawk, Discovering Buffalo, Hell Ensemble, Glass And Buffalo Warrior Travel, Arriving At Fort Kiowa, Church Dream, Powaqa Rescue, Imagining Buffalo, The Revenant Theme 2, Second Dream, Out Of Horse, Looking For Glass, Cat &amp;amp;amp; Mouse, The Revenant Main Theme Atmospheric, Final Fight, The End, The Revenant - Main Theme (Alva Not Remodel R)

Отзывы о товаре OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588217418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto, Alva Noto, Bryce Dessner
Альбом (сингл)
The Revenant (Original Motion Picture Soundtrack)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Revenant Main Theme, Hawk Punished, Carrying Glass, First Dream, Killing Hawk, Discovering River, Goodbye To Hawk, Discovering Buffalo, Hell Ensemble, Glass And Buffalo Warrior Travel, Arriving At Fort Kiowa, Church Dream, Powaqa Rescue, Imagining Buffalo, The Revenant Theme 2, Second Dream, Out Of Horse, Looking For Glass, Cat &amp;amp;amp; Mouse, The Revenant Main Theme Atmospheric, Final Fight, The End, The Revenant - Main Theme (Alva Not Remodel R)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Revenant (Ryuichi Sakamoto) (0196588217418) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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