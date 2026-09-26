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Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка

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Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 1
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 2
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 3
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 4
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 5
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 6
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 7
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 8
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Terrible Certainty
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 1
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 2
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 3
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 4
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 5
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 6
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 7
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 8
  • Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noise International
Barcode
[4050538243420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Terrible Certainty
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blind Faith, Storming With Menace, Terrible Certainty, As The World Burns, Toxic Trace, No Escape, One Of Us, Behind The Mirror, Impossible To Cure, Lambs To The Slaughter, Terrible Certainty (Live), Riot Of Violence (Live), Awakening Of The Gods (Live), Flag Of Hate (Live), Love Us Or Hate Us (Live), Behind The Mirror (Live)

Отзывы о товаре Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noise International
Barcode
[4050538243420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Terrible Certainty
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blind Faith, Storming With Menace, Terrible Certainty, As The World Burns, Toxic Trace, No Escape, One Of Us, Behind The Mirror, Impossible To Cure, Lambs To The Slaughter, Terrible Certainty (Live), Riot Of Violence (Live), Awakening Of The Gods (Live), Flag Of Hate (Live), Love Us Or Hate Us (Live), Behind The Mirror (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Terrible Certainty (4050538243420) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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