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Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка

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Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Midnight Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435799087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Midnight Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chitlins Con Carne, Mule, Soul Lament, Midnight Blue, Wavy Gravy, Gee Baby, Ain't I Good To You, Saturday Night Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка

"Midnight Blue" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового гитариста Кенни Баррелла, первоначально выпущенного в 1963 году. В записи альбома приняли участие Стэнли Тёррентайн на тенор-саксофоне, Мейджор Холли на контрабасе, Билл Инглиш на ударных и Рэй Барретто на конгах и это один из самых известных альбомов Баррелла на лейбле Blue Not. Кенни Баррелл - американский джазовый гитарист, который заработал свою известность благодаря альбому "Midnight Blue" (1963), а так же сотрудничеству с многими известными музыкантами (Джон Колтрейн, Пол Чемберс, Кенни Кларк).

Отзывы о товаре Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435799087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Midnight Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chitlins Con Carne, Mule, Soul Lament, Midnight Blue, Wavy Gravy, Gee Baby, Ain't I Good To You, Saturday Night Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
"Midnight Blue" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового гитариста Кенни Баррелла, первоначально выпущенного в 1963 году. В записи альбома приняли участие Стэнли Тёррентайн на тенор-саксофоне, Мейджор Холли на контрабасе, Билл Инглиш на ударных и Рэй Барретто на конгах и это один из самых известных альбомов Баррелла на лейбле Blue Not. Кенни Баррелл - американский джазовый гитарист, который заработал свою известность благодаря альбому "Midnight Blue" (1963), а так же сотрудничеству с многими известными музыкантами (Джон Колтрейн, Пол Чемберс, Кенни Кларк).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Burrell - Midnight Blue (0602435799087) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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