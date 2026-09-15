Top.Mail.Ru
8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 1
8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 2
8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 3
8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 4
8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Feels Like Rain
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 1
  • 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 2
  • 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 3
  • 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 4
  • 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262015968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Feels Like Rain
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
She's A Superstar, I Go Crazy, Feels Like Rain, She's Nineteen Years Old, Some Kind Of Wonderful, Sufferin' Mind, Change In The Weather, I Could Cry, Mary Ann, Trouble Man, Country Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка

"Feels Like Rain" - восьмой студийный альбом Бадди Гая, выпущенный в 1993 году на лейбле Silvertone Records. Заглавная песня была написана Джоном Хайаттом и также появилась в его альбоме Slow Turning, выпущенном в 1988 году. Большая часть альбома была спродюсирована Джоном Портером, за исключением "I Could Cry", продюсерами которых выступили Дэйв Макнейр и Р.С. Поле Ремастированное переиздание 2021 года на черном виниле. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.

Отзывы о товаре 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262015968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Feels Like Rain
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
She's A Superstar, I Go Crazy, Feels Like Rain, She's Nineteen Years Old, Some Kind Of Wonderful, Sufferin' Mind, Change In The Weather, I Could Cry, Mary Ann, Trouble Man, Country Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Feels Like Rain" - восьмой студийный альбом Бадди Гая, выпущенный в 1993 году на лейбле Silvertone Records. Заглавная песня была написана Джоном Хайаттом и также появилась в его альбоме Slow Turning, выпущенном в 1988 году. Большая часть альбома была спродюсирована Джоном Портером, за исключением "I Could Cry", продюсерами которых выступили Дэйв Макнейр и Р.С. Поле Ремастированное переиздание 2021 года на черном виниле. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...