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Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка

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Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 3
Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Singer
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 3
  • Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262003750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Singer
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hard Time Killing Floor, Crawlin' Kingsnake, Lucy Mae Blues, Can't See Baby, I Love The Life I Live, Louise McGhee, Moanin' And Groanin', Black Cat Blues, Bad Life Blues, Sally Mae, Anna Lee, Lonesome Home Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 2004 года блюзмена Бадди Гая. Альбом был номинирован на Гремми. Впервые издается на виниле. Включает 4-страничную вкладку. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.

Отзывы о товаре Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262003750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Singer
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hard Time Killing Floor, Crawlin' Kingsnake, Lucy Mae Blues, Can't See Baby, I Love The Life I Live, Louise McGhee, Moanin' And Groanin', Black Cat Blues, Bad Life Blues, Sally Mae, Anna Lee, Lonesome Home Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание студийного альбома 2004 года блюзмена Бадди Гая. Альбом был номинирован на Гремми. Впервые издается на виниле. Включает 4-страничную вкладку. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Guy - Blues Singer (8719262003750) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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