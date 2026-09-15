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Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка

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Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello And The Brodsky Quartet
Альбом (сингл)
The Juliet Letters
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636269
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello And The Brodsky Quartet
Альбом (сингл)
The Juliet Letters
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Deliver Us, For Other Eyes, Swine, Expert Rites, Dead Letter, I Almost Had A Weakness, Whyx, Who Do You Think You Arex, Taking My Life In Your Hands, This Offer Is Unrepeatable, Dear Sweet Filthy World, The Letter Home, Jacksons, Monk And Rowe, This Sad Burlesque, Romeos Seance, I Thought Id Write To Juliet, Last Post, The First To Leave, Damnations Cellar, The Birds Will Still Be Singing



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello And The Brodsky Quartet
Альбом (сингл)
The Juliet Letters
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Deliver Us, For Other Eyes, Swine, Expert Rites, Dead Letter, I Almost Had A Weakness, Whyx, Who Do You Think You Arex, Taking My Life In Your Hands, This Offer Is Unrepeatable, Dear Sweet Filthy World, The Letter Home, Jacksons, Monk And Rowe, This Sad Burlesque, Romeos Seance, I Thought Id Write To Juliet, Last Post, The First To Leave, Damnations Cellar, The Birds Will Still Be Singing


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Costello - The Juliet Letters (coloured) (8719262017450) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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