Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Silverstone SST-GD09B Grandia, black (G410GD09B000020)
Корпус Silverstone - это высококачественный и стильный корпус, идеально подходящий для создания мощных и функциональных компьютерных систем. Выполненный в черном цвете, он обладает современным и сдержанным дизайном, который органично впишется в любой интерьер. Изготовленный из прочной стали и пластика, корпус обеспечивает надежность и долговечность, что делает его отличным выбором для сборки компьютера на долгие годы. Он не имеет встроенного блока питания, что предоставляет пользователю свободу выбора наиболее подходящего источника питания в зависимости от индивидуальных потребностей и компонентов системы. Система охлаждения корпуса представлена тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную температуру внутри корпуса. Это особенно важно для поддержания стабильной работы мощных комплектующих и увеличения их срока службы. Silverstone предлагает пользователям 8 слотов расширения, что позволяет установить дополнительные карты и модули, обеспечивая широкие возможности для модернизации и настройки конфигурации системы. Типоразмер Desktop характеризует данный корпус как оптимальный вариант для настольных компьютеров, сочетающий в себе компактность и функциональность. Корпус Silverstone - это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество, стильное исполнение и желает создать мощную, надежную и долговечную компьютерную систему.
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