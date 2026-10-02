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Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230

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Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230 - фото 1
Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Риббон-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для TM-U230
Цвет
черный, красный
Ресурс печати, копий
6000000
  • Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230 - фото 1
  • Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634185
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Риббон-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для TM-U230
Цвет
черный, красный
Ресурс печати, копий
6000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230

Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230.

Отзывы о товаре Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Риббон-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для TM-U230
Цвет
черный, красный
Ресурс печати, копий
6000000
Страна производитель
Китай
Описание
Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Риббон-картридж EPSON S015376 черный/красный для TM-U230 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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