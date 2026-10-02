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SSD Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5)

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Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5) - фото 1
Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
543
Скорость записи, Мб/с
467
  • Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634091
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
mSATA
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
543
Скорость записи, Мб/с
467
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA предлагает стабильное соединение в сочетании с достойной производительностью. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD Radeon 256GB (R5MS256G5)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
mSATA
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
543
Скорость записи, Мб/с
467
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA предлагает стабильное соединение в сочетании с достойной производительностью. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.


Теги товара: TLC, TLC, 256 ГБ, SATA, TLC, mSATA, 256 ГБ, SATA, SATA, TLC, SATA, TLC, mSATA, TLC, SATA, TLC, SATA, TLC, SATA, SATA, 256 ГБ
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