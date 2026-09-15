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8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка

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8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 1
8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 2
8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 3
8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 4
8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 5
8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
In Step
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 1
  • 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 2
  • 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 3
  • 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 4
  • 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 5
  • 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632814
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
In Step
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The House Is Rockin, Crossfire, Tightrope, Let Me Love You Baby, Leave My Girl Alone, Travis Walk, Wall Of Denial, Scratch-N-Sniff, Love Me Darlin, Riviera Paradise

Отзывы о товаре 8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
In Step
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The House Is Rockin, Crossfire, Tightrope, Let Me Love You Baby, Leave My Girl Alone, Travis Walk, Wall Of Denial, Scratch-N-Sniff, Love Me Darlin, Riviera Paradise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719262000919, Vaughan, Stevie Ray, In Step виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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