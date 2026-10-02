U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка
В перерывах между гастролями группа, в состав которой входит легендарный фронтмен Удо Диркшнайдер, также очень плодотворно работала в студии, записывая новый 13-песенный альбом в самых разных местах. Спродюсированный и смикшированный Мартином "Маттесом" Пфайффером (Redhead Studio, Вильгельмсхафен) и отмастеренный Штефаном Кауфманом в ROXX Studio в Золингене, квинтет вместе с Atomic Fire Records собирается вписать свой "Touchdown" в конечную зону мира хэви-метала. Работа, которая выйдет в августе 2023 года, включает в себя гостевой вклад скрипача Штефана Пинтева на заглавной композиции, а вышеупомянутого Балтеса уже можно услышать на новых треках. Художественное оформление альбома выполнено Мартином Хоуслером, который также отвечал за фотографии группы для новой кампании.
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