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U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка

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U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 1
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 2
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 3
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 4
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 5
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 6
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 7
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 8
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 9
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 10
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 11
U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Touchdown
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 1
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 2
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 3
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 4
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 5
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 6
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 7
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 8
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 9
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 10
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 11
  • U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632810
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4251981704050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Touchdown
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Isolation Man, The Flood, The Double Dealer's Club, Fight For The Right, Forever Free, Punchline, Sad Man's Show, The Betrayer, Heroes Of Freedom, Better Start To Run, The Battle Understood, Living Hell, Touchdown
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка

В перерывах между гастролями группа, в состав которой входит легендарный фронтмен Удо Диркшнайдер, также очень плодотворно работала в студии, записывая новый 13-песенный альбом в самых разных местах. Спродюсированный и смикшированный Мартином "Маттесом" Пфайффером (Redhead Studio, Вильгельмсхафен) и отмастеренный Штефаном Кауфманом в ROXX Studio в Золингене, квинтет вместе с Atomic Fire Records собирается вписать свой "Touchdown" в конечную зону мира хэви-метала. Работа, которая выйдет в августе 2023 года, включает в себя гостевой вклад скрипача Штефана Пинтева на заглавной композиции, а вышеупомянутого Балтеса уже можно услышать на новых треках. Художественное оформление альбома выполнено Мартином Хоуслером, который также отвечал за фотографии группы для новой кампании.

Отзывы о товаре U.D.O. - Touchdown (coloured) (4251981704050) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4251981704050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Touchdown
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Isolation Man, The Flood, The Double Dealer's Club, Fight For The Right, Forever Free, Punchline, Sad Man's Show, The Betrayer, Heroes Of Freedom, Better Start To Run, The Battle Understood, Living Hell, Touchdown
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
В перерывах между гастролями группа, в состав которой входит легендарный фронтмен Удо Диркшнайдер, также очень плодотворно работала в студии, записывая новый 13-песенный альбом в самых разных местах. Спродюсированный и смикшированный Мартином "Маттесом" Пфайффером (Redhead Studio, Вильгельмсхафен) и отмастеренный Штефаном Кауфманом в ROXX Studio в Золингене, квинтет вместе с Atomic Fire Records собирается вписать свой "Touchdown" в конечную зону мира хэви-метала. Работа, которая выйдет в августе 2023 года, включает в себя гостевой вклад скрипача Штефана Пинтева на заглавной композиции, а вышеупомянутого Балтеса уже можно услышать на новых треках. Художественное оформление альбома выполнено Мартином Хоуслером, который также отвечал за фотографии группы для новой кампании.
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Отзывы


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