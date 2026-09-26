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Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка

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Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 1
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 2
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 3
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 5
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 6
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 7
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
TRUST
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 5
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 6
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 7
  • Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759158837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
TRUST
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
That's As Far As I'll Go, Back To The Shadows, I'm OK, Time To Play, My Friend, Trust, It's Your Life, Footsteps In The Hall, Ice In The Rain, You Were Right, On The Other Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка

"Trust" - альбом группы Saga, вышедший в 2006 году. Впервые на виниле! Ремастированное переиздание 2022 года на 180-гр виниле в разворотном конверте с улучшенным арт-ворком и текстами песен под редакцией вокалиста Saga Майкла Садлера. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Оквиле (провинция Онтарио). Состав группы постоянно менялся, но Иан и Джим Крайтоны оставались постоянными участниками. Другой "ветеран" группы, клавишник Джим Гилмор, дебютировал на альбоме 1980 года "Silent Knight", который добился успеха в Канаде и в Европе. С 2009 года в Saga пришёл Майкл Садлер, ставший автором большинства песен. За все время Saga записали более двадцати альбомов, несколько из которых получили золотой и платиновый статус по всему миру, разойдясь общим числом более восьми миллионов копий.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759158837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
TRUST
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
That's As Far As I'll Go, Back To The Shadows, I'm OK, Time To Play, My Friend, Trust, It's Your Life, Footsteps In The Hall, Ice In The Rain, You Were Right, On The Other Side
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Trust" - альбом группы Saga, вышедший в 2006 году. Впервые на виниле! Ремастированное переиздание 2022 года на 180-гр виниле в разворотном конверте с улучшенным арт-ворком и текстами песен под редакцией вокалиста Saga Майкла Садлера. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Оквиле (провинция Онтарио). Состав группы постоянно менялся, но Иан и Джим Крайтоны оставались постоянными участниками. Другой "ветеран" группы, клавишник Джим Гилмор, дебютировал на альбоме 1980 года "Silent Knight", который добился успеха в Канаде и в Европе. С 2009 года в Saga пришёл Майкл Садлер, ставший автором большинства песен. За все время Saga записали более двадцати альбомов, несколько из которых получили золотой и платиновый статус по всему миру, разойдясь общим числом более восьми миллионов копий.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saga - Trust (4029759158837) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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