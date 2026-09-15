Top.Mail.Ru
Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 1
Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 2
Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 3
Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Pleasure & The Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759155416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Pleasure & The Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка

Pleasure &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Pain - двенадцатый студийный альбом канадской рок-группы Saga, изначально выпущенный в 1997 году.. Впервые на виниле! Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле с одним бонусным треком. Содержит комментарии гитариста группы Яна Кричтона. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, из г. Оквилла, Канада, была основана в 1977 году и просуществовала вплоть до 2018 года. Группа выпустила 22 студийных альбома, самым популярным из которых стала пластинка Worlds Apart (1981).

Отзывы о товаре Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759155416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Pleasure & The Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Pleasure &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Pain - двенадцатый студийный альбом канадской рок-группы Saga, изначально выпущенный в 1997 году.. Впервые на виниле! Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле с одним бонусным треком. Содержит комментарии гитариста группы Яна Кричтона. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, из г. Оквилла, Канада, была основана в 1977 году и просуществовала вплоть до 2018 года. Группа выпустила 22 студийных альбома, самым популярным из которых стала пластинка Worlds Apart (1981).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saga - Pleasure And The Pain (4029759155416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...