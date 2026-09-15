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Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка

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Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 1
Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 2
Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 3
Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 5
Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 6
Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Network
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 5
  • Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 6
  • Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Network
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, Keep It Real, I'm Back, If I Were You, Outside Looking In, Don't Look Now, Five, Back Where We Started, Believe, Don't Make A Sound
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка

"Network" - альбом группы Saga, вышедший в 2004 году. Впервые на виниле! Ремастированное переиздание 2022 года на 180-гр виниле с улучшенным арт-ворком и текстами песен под редакцией гитариста Saga Иана Крайтона. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Оквиле (провинция Онтарио). Состав группы постоянно менялся, но Иан и Джим Крайтоны оставались постоянными участниками. Другой "ветеран" группы, клавишник Джим Гилмор, дебютировал на альбоме 1980 года "Silent Knight", который добился успеха в Канаде и в Европе. С 2009 года в Saga пришёл Майкл Садлер, ставший автором большинства песен. За все время Saga записали более двадцати альбомов, несколько из которых получили золотой и платиновый статус по всему миру, разойдясь общим числом более восьми миллионов копий.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Network
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, Keep It Real, I'm Back, If I Were You, Outside Looking In, Don't Look Now, Five, Back Where We Started, Believe, Don't Make A Sound
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"Network" - альбом группы Saga, вышедший в 2004 году. Впервые на виниле! Ремастированное переиздание 2022 года на 180-гр виниле с улучшенным арт-ворком и текстами песен под редакцией гитариста Saga Иана Крайтона. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Оквиле (провинция Онтарио). Состав группы постоянно менялся, но Иан и Джим Крайтоны оставались постоянными участниками. Другой "ветеран" группы, клавишник Джим Гилмор, дебютировал на альбоме 1980 года "Silent Knight", который добился успеха в Канаде и в Европе. С 2009 года в Saga пришёл Майкл Садлер, ставший автором большинства песен. За все время Saga записали более двадцати альбомов, несколько из которых получили золотой и платиновый статус по всему миру, разойдясь общим числом более восьми миллионов копий.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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