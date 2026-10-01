Top.Mail.Ru
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 1
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 2
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 3
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 4
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 5
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 6
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 7
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Come Clean
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 1
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 2
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 3
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 4
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 5
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 6
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 7
  • Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753766194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Come Clean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away

Отзывы о товаре Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753766194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Come Clean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Control, Drift & Die, Out Of My Head, Nobody Told Me, Blurry, She Hates Me, Bring Me Down, Never Change, Basement, Said, Piss It All Away
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Puddle Of Mudd - Come Clean (0600753766194) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...