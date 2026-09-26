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Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка

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Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка - фото 1
Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка - фото 2
Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Dark Passion Play
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка - фото 2
  • Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361192396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Dark Passion Play
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Трек-лист
The Poet And The Pendulum, Bye Bye Beautiful, Amaranth, Cadence Of Her Last Breath, Master Passion Greed, Eva, Sahara, Whoever Brings The Night, For The Heart I Once Had, The Islander, Last Of The Wilds, 7 Days To The Wolves, Meadows Of Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка

”Dark Passion Play” стал самой дорогой работой из всех, когда-либо записанных финскими тяжелыми группами (бюджет записи перевалил за 500 000 евро), а запись оркестровых партий проходила в знаменитейшей студии Abbey Road (THE BEATLES, PINK FLOYD, STING и многие другие) – современного лидера в области звука. NIGHTWISH завершили работу над двумя видеоклипами, съемки которых проводил известный режиссер Antti Jokinen (BEYONCE, WYCLEF JEAN, KORN, MISSY ELLIOT, STRATOVARIUS, SHANIA TWAIN, CELINE DION). В «Dark Passion Play» вошло 13 песен общей продолжительностью более 75 минут и в нем каждый найдет что-то для себя, от монументальной и внушительной ‘The Poet And The Pendulum’ до озорной ‘Bye Bye Beautiful’ – каждый из треков продуман до мелочей и удивительно прекрасен. “Dark Passion Play” подобен классическим полотнам монументальной живописи – сначала масштаб впечатляет и пугает, но постепенно к нему привыкаешь и уже не мыслишь себе других размеров и объемов – может быть только так и никак иначе. Ты часами любуешься работой мастера и выискиваешь скрытые детали – абсолютно такие же чувства охватят тех, кому попадет в руки новый альбом NIGHTWISH, новая и лучшая работа музыкального гения страны Тысячи Озер, простого и скромного молодого человека Туомаса Холопайнена.

Отзывы о товаре Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361192396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Dark Passion Play
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Трек-лист
The Poet And The Pendulum, Bye Bye Beautiful, Amaranth, Cadence Of Her Last Breath, Master Passion Greed, Eva, Sahara, Whoever Brings The Night, For The Heart I Once Had, The Islander, Last Of The Wilds, 7 Days To The Wolves, Meadows Of Heaven
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
”Dark Passion Play” стал самой дорогой работой из всех, когда-либо записанных финскими тяжелыми группами (бюджет записи перевалил за 500 000 евро), а запись оркестровых партий проходила в знаменитейшей студии Abbey Road (THE BEATLES, PINK FLOYD, STING и многие другие) – современного лидера в области звука. NIGHTWISH завершили работу над двумя видеоклипами, съемки которых проводил известный режиссер Antti Jokinen (BEYONCE, WYCLEF JEAN, KORN, MISSY ELLIOT, STRATOVARIUS, SHANIA TWAIN, CELINE DION). В «Dark Passion Play» вошло 13 песен общей продолжительностью более 75 минут и в нем каждый найдет что-то для себя, от монументальной и внушительной ‘The Poet And The Pendulum’ до озорной ‘Bye Bye Beautiful’ – каждый из треков продуман до мелочей и удивительно прекрасен. “Dark Passion Play” подобен классическим полотнам монументальной живописи – сначала масштаб впечатляет и пугает, но постепенно к нему привыкаешь и уже не мыслишь себе других размеров и объемов – может быть только так и никак иначе. Ты часами любуешься работой мастера и выискиваешь скрытые детали – абсолютно такие же чувства охватят тех, кому попадет в руки новый альбом NIGHTWISH, новая и лучшая работа музыкального гения страны Тысячи Озер, простого и скромного молодого человека Туомаса Холопайнена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightwish - Dark Passion Play (0727361192396) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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