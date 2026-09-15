Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marillion - Season's End (5054197381447) виниловая пластинка
Это ремикс-переиздание пятого студийного альбома "Seasons End" группы Marillion, вышедшего в 1989 году и завоевавшего золотой статус по продажам, а также имел хороший успех в Британии (7 строчка хит-парада) и в Европе. Релиз представлен на двойном черном виниле. Английская рок-группа Marillion была основана в 1979 году, а названием ей послужила книга Толкиена "Сильмариллион" ("Мариллион"). Группа существует до сих пор, хотя и в несколько измененном составе. Так, в 1988 году её покинул один из основателей и вокалист Фиш. На сегодняшний момент только один основатель группы в ней играет - это Стив Ротери. 1980-ые годы стали самыми успешными для команды - два их альбома получили платиновый статус по продажам, а три другие пластинки удостоились золотого статуса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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