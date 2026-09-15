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Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка

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Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
F E A R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759112655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
F E A R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Long-Shadowed Sun, The Gold, Demolished Lives, F E A R, The Grandchildren Of Apes, Living In F E A R, White Paper, Wake Up In Music, The Remainers, Vapour Trails In The Sky, The Jumble Of Days, One Tonight, F*ck Everyone And Run, Russia's Locked Doors, A Scary Sky, Why Is Nothing Ever True, Tomorrow's New Country
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка

Восемнадцатый студийный альбом группы Marillion, вышедший в сентябре 2016 года. В чарте Великобритании альбом дошел до четвертого места, что стало лучшим результатом для группы со времен "Clutching at Straws" 1987 года.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759112655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
F E A R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Long-Shadowed Sun, The Gold, Demolished Lives, F E A R, The Grandchildren Of Apes, Living In F E A R, White Paper, Wake Up In Music, The Remainers, Vapour Trails In The Sky, The Jumble Of Days, One Tonight, F*ck Everyone And Run, Russia's Locked Doors, A Scary Sky, Why Is Nothing Ever True, Tomorrow's New Country
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Восемнадцатый студийный альбом группы Marillion, вышедший в сентябре 2016 года. В чарте Великобритании альбом дошел до четвертого места, что стало лучшим результатом для группы со времен "Clutching at Straws" 1987 года.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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