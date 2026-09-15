Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
F E A R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 632745
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759112655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
F E A R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Long-Shadowed Sun, The Gold, Demolished Lives, F E A R, The Grandchildren Of Apes, Living In F E A R, White Paper, Wake Up In Music, The Remainers, Vapour Trails In The Sky, The Jumble Of Days, One Tonight, F*ck Everyone And Run, Russia's Locked Doors, A Scary Sky, Why Is Nothing Ever True, Tomorrow's New Country
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка
Восемнадцатый студийный альбом группы Marillion, вышедший в сентябре 2016 года. В чарте Великобритании альбом дошел до четвертого места, что стало лучшим результатом для группы со времен "Clutching at Straws" 1987 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759112655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
F E A R
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Long-Shadowed Sun, The Gold, Demolished Lives, F E A R, The Grandchildren Of Apes, Living In F E A R, White Paper, Wake Up In Music, The Remainers, Vapour Trails In The Sky, The Jumble Of Days, One Tonight, F*ck Everyone And Run, Russia's Locked Doors, A Scary Sky, Why Is Nothing Ever True, Tomorrow's New Country
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Восемнадцатый студийный альбом группы Marillion, вышедший в сентябре 2016 года. В чарте Великобритании альбом дошел до четвертого места, что стало лучшим результатом для группы со времен "Clutching at Straws" 1987 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Marillion - F.E.A.R. (4029759112655) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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