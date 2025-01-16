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Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 1
Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 2
Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 3
Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 4
Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 5
Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 6
Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Yngwie J. Malmsteen
Альбом (сингл)
Rising Force
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 1
  • Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 2
  • Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 3
  • Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 4
  • Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 5
  • Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 6
  • Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753757994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Yngwie J. Malmsteen
Альбом (сингл)
Rising Force
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Black Star, Far Beyond The Sun, Now Your Ships Are Burned, Evil Eye, Icarus Dream Suite Op.4, As Above, So Below, Little Savage, Farewell

Отзывы о товаре Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка

16.01.2025
Алексей

Достоинства:
Переиздание на виниле.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Качественный звук, достойная полиграфия, одного из первых лучших альбомов исполнителя. Музыкальный материал на высоте!
Рекомендую в коллекцию.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753757994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Yngwie J. Malmsteen
Альбом (сингл)
Rising Force
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Black Star, Far Beyond The Sun, Now Your Ships Are Burned, Evil Eye, Icarus Dream Suite Op.4, As Above, So Below, Little Savage, Farewell
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.01.2025
Алексей

Достоинства:
Переиздание на виниле.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Качественный звук, достойная полиграфия, одного из первых лучших альбомов исполнителя. Музыкальный материал на высоте!
Рекомендую в коллекцию.


Yngwie Malmsteen - Rising Force (0600753757994) виниловая пластинка - купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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