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Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка

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Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Wonderful Crazy Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455160881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Wonderful Crazy Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wonderful Crazy Night, In The Name Of You, Claw Hammer, Blue Wonderful, Ive Got 2 Wings, A Good Heart, Looking Up, Guilty Pleasure, Tambourine, The Open Chord

Отзывы о товаре Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455160881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Wonderful Crazy Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wonderful Crazy Night, In The Name Of You, Claw Hammer, Blue Wonderful, Ive Got 2 Wings, A Good Heart, Looking Up, Guilty Pleasure, Tambourine, The Open Chord
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Wonderful Crazy Night (0602455160881) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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