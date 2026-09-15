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Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка

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Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка - фото 1
Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Countless Branches
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605144115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Countless Branches
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In Human Hands, How Long, How Long, Your Little Face, Salt Of The Earth, I Will Remain Here, Filled With Wonder Once Again, Times Going Somewhere, Love Will Remain, Countless Branches, One Life

Отзывы о товаре Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605144115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Countless Branches
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In Human Hands, How Long, How Long, Your Little Face, Salt Of The Earth, I Will Remain Here, Filled With Wonder Once Again, Times Going Somewhere, Love Will Remain, Countless Branches, One Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Fay - Countless Branches (0656605144115) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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