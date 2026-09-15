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Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка

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Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 5
Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 6
Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Retro Active
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 5
  • Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 6
  • Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567313823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Retro Active
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание студийного альбома группы Def Leppard, первоначально выпущенного в 1993 году. В альбом вошли переработанные версии би-сайдов и ранее не издававшиеся записи со звукозаписывающих сессий группы с 1984 по 1993 годы. Альбом занял 9 место в чарте Billboard 200 и 6 место в UK Albums Chart. Релиз представлен на двойном черном виниле.

Отзывы о товаре Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567313823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Retro Active
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастированное переиздание студийного альбома группы Def Leppard, первоначально выпущенного в 1993 году. В альбом вошли переработанные версии би-сайдов и ранее не издававшиеся записи со звукозаписывающих сессий группы с 1984 по 1993 годы. Альбом занял 9 место в чарте Billboard 200 и 6 место в UK Albums Chart. Релиз представлен на двойном черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Retro Active (0602567313823) виниловая пластинка - стоимость товара 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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