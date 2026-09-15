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Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка

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Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка

Альбом Miles Davis, впервые изданный в 1967 году. Это вторая из пяти пластинок, записанных при участии Daviss Second Great Quintet (саксофонист Wayne Shorter, пианист Herbie Hancock, басист Ron Carter, ударник Tony Williams). Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом Miles Davis, впервые изданный в 1967 году. Это вторая из пяти пластинок, записанных при участии Daviss Second Great Quintet (саксофонист Wayne Shorter, пианист Herbie Hancock, басист Ron Carter, ударник Tony Williams). Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Miles Smiles (8718469535613) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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