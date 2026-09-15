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Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка

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Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Last Temptation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Last Temptation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 1994 года Элиса Купера. В чартах альбом поднялся до 68-го места в США, до 6-го в Великобритании. Издание на 180-ти граммовом черном виниле.

Отзывы о товаре Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
The Last Temptation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание студийного альбома 1994 года Элиса Купера. В чартах альбом поднялся до 68-го места в США, до 6-го в Великобритании. Издание на 180-ти граммовом черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Cooper - The Last Temptation (8719262003439) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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