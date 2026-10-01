Картридж G&G HP CF218A 1.4k с чипом
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF218A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 632313
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF218A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Картридж G&G HP CF218A 1.4k с чипом
Картридж G&G HP CF218A 1.4k с чипом
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF218A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1400
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP CF218A 1.4k с чипом
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж G&G HP CF218A 1.4k с чипом - стоимость товара 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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