Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181229
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х9
Вес, г.
775
Описание товара Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF212A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF212A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
беру всегда у этого продавца. заказала сразу два цвета. Жёлтый и голубой. Как всегда все на высоте. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, недостатков не выявлено, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Работают, показывают расход, все отлично печатается. Принтер не заметил подмены на не ориг))))
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, все отлично работает, цветопередача не страдает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл, остаток чернил принтер видит корректно. Все цвета в норме (не бледные).
Достоинства:
Комментарий:
пока не ставил. Внешне как у кактуса - супер и упаковка и остальное.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Почему полосит зелёный и сиреневый цвета? Желтый работает безупречно.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован картридж хорошо что снаружи, то и внутри.Заказываю постоянно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный картридж, аппарат принял как родной, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
Пришли хорошо упакованы. Подошли под принтер, как и было обещано.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж после перезаправки. В описании этого не указано. Упаковка целая. При тестовой печати вопросов к качеству нет.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываем первый раз , по качеству нареканий нет , Спасибо Продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работают. При печати на фото есть небольшое расхождение с оригинальными порошками.
Достоинства:
Комментарий:
убрали наклейки, поставили, откалибровали, печатает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
после распечатки полсотни страниц наконец цвета не стали задваиваться. а сначала было полное разочарование
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовался упаковка целая, все пломбы на месте
Достоинства:
Комментарий:
Качественный картридж, отлично печатает. Недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
картриджи качественные:к принтеру подошли идеально, печать яркая без помарок
Достоинства:
Комментарий:
Суперские картриджы, принтер теперь печатает как новый! Спасибо продавцу за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру только эти картриджи для цветного принтера, адекватная цена, отличное качество.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, тонер из него не высыпается, как из некоторых неоригинальных аналогов. Пользуюсь этими картриджами много лет. Проблем не возникало.
Достоинства:
Комментарий:
Цветовой баланс нормальный. На цветном демонстрационном отпечатке с оригинальными картриджами проработка деталей в темных местах чуть лучше, чуть светлей, вблизи линии кажутся чуть тоньше. На расстоянии вытянутой руки сложно найти отличия от цветного демонстрационного изображения, отпечатанного с оригинальными картриджами.
Достоинства:
Комментарий:
Приехали на ПВЗ очень быстро. Заказ сразу 3 шт. (Пурпур, жёлт, голубой) Для hp lj 200 m251n. Сроки годности на видео. Желтый самый свежий
Достоинства:
Комментарий:
Беру картриджи Cactus для своего цветного HP уже много лет. Все работает исправно! Доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован картридж хорошо, пришел во время,цвет яркий
Достоинства:
Комментарий:
Печатает хорошо только при заявленых 1800 страниц принтер показал 1100++. При установке посыпалась краска.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю картриджи этого производителя регулярно. Работают отлично до самого конца. Качественные. Недорогие. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, пакет запаян, все пломбы на месте. Как оригинал. С чипом.
Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый
Достоинства:
Комментарий:
беру всегда у этого продавца. заказала сразу два цвета. Жёлтый и голубой. Как всегда все на высоте. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, недостатков не выявлено, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Работают, показывают расход, все отлично печатается. Принтер не заметил подмены на не ориг))))
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, все отлично работает, цветопередача не страдает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл, остаток чернил принтер видит корректно. Все цвета в норме (не бледные).
Достоинства:
Комментарий:
пока не ставил. Внешне как у кактуса - супер и упаковка и остальное.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Почему полосит зелёный и сиреневый цвета? Желтый работает безупречно.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован картридж хорошо что снаружи, то и внутри.Заказываю постоянно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный картридж, аппарат принял как родной, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
Пришли хорошо упакованы. Подошли под принтер, как и было обещано.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж после перезаправки. В описании этого не указано. Упаковка целая. При тестовой печати вопросов к качеству нет.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываем первый раз , по качеству нареканий нет , Спасибо Продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работают. При печати на фото есть небольшое расхождение с оригинальными порошками.
Достоинства:
Комментарий:
убрали наклейки, поставили, откалибровали, печатает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
после распечатки полсотни страниц наконец цвета не стали задваиваться. а сначала было полное разочарование
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовался упаковка целая, все пломбы на месте
Достоинства:
Комментарий:
Качественный картридж, отлично печатает. Недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
картриджи качественные:к принтеру подошли идеально, печать яркая без помарок
Достоинства:
Комментарий:
Суперские картриджы, принтер теперь печатает как новый! Спасибо продавцу за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру только эти картриджи для цветного принтера, адекватная цена, отличное качество.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, тонер из него не высыпается, как из некоторых неоригинальных аналогов. Пользуюсь этими картриджами много лет. Проблем не возникало.
Достоинства:
Комментарий:
Цветовой баланс нормальный. На цветном демонстрационном отпечатке с оригинальными картриджами проработка деталей в темных местах чуть лучше, чуть светлей, вблизи линии кажутся чуть тоньше. На расстоянии вытянутой руки сложно найти отличия от цветного демонстрационного изображения, отпечатанного с оригинальными картриджами.
Достоинства:
Комментарий:
Приехали на ПВЗ очень быстро. Заказ сразу 3 шт. (Пурпур, жёлт, голубой) Для hp lj 200 m251n. Сроки годности на видео. Желтый самый свежий
Достоинства:
Комментарий:
Беру картриджи Cactus для своего цветного HP уже много лет. Все работает исправно! Доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован картридж хорошо, пришел во время,цвет яркий
Достоинства:
Комментарий:
Печатает хорошо только при заявленых 1800 страниц принтер показал 1100++. При установке посыпалась краска.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю картриджи этого производителя регулярно. Работают отлично до самого конца. Качественные. Недорогие. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, пакет запаян, все пломбы на месте. Как оригинал. С чипом.