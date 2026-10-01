Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK))
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631271
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
148x208x71
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х9
Вес, кг.
1.4
Описание товара Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK))
ASUS ZenWiFi XP4 (1-PK) сочетает в себе технологии Wi-Fi и powerline, обеспечивая идеальное решение для домов с толстыми или усиленными металлом стенами, которые вызывают проблемы с обратной передачей Wi-Fi. Данные обратной передачи для ячеистой сети могут передаваться по линии электропередачи через электропроводку вашего дома, поэтому домашние устройства могут подключаться на полной скорости AX1800 WiFi 6. Стандарт HomePlug AV2 MIMO работает почти в 2 раза быстрее*, чем предыдущий стандарт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
148x208x71
Страна производитель
Китай
ASUS ZenWiFi XP4 (1-PK) сочетает в себе технологии Wi-Fi и powerline, обеспечивая идеальное решение для домов с толстыми или усиленными металлом стенами, которые вызывают проблемы с обратной передачей Wi-Fi. Данные обратной передачи для ячеистой сети могут передаваться по линии электропередачи через электропроводку вашего дома, поэтому домашние устройства могут подключаться на полной скорости AX1800 WiFi 6. Стандарт HomePlug AV2 MIMO работает почти в 2 раза быстрее*, чем предыдущий стандарт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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