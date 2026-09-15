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Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка

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Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 1
Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 4
Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 5
Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Union
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262001220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Union
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Would Have Waited Forever, Shock To The System, Masquerade, Lift Me Up, Without Hope You Cannot Start The Day, Saving My Heart, Miracle Of Life, Silent Talking, The More We Live - Let Go, Dangerous (Look In The Light Of What You're Searching For), Holding On, Evensong, Take The Water To The Mountain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка

«Union» — тринадцатый студийный альбом британской рок-группы Yes, вышедший в 1991 году. Британская рок-группа Yes была основана в 1968 году в Лондоне и в основном играет в жанре прогрессив-рок (а также симфони, арт и психоделик-рок). За время своего существования коллектив постоянно менялся, но это не помешало группе достичь вершины славы и завоевать множество поклонников. Самыми популярными стали пластинки «Tales from Topographic Oceans» и «Going for the One», которые заняли первые позиции британского чарта.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262001220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Union
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Would Have Waited Forever, Shock To The System, Masquerade, Lift Me Up, Without Hope You Cannot Start The Day, Saving My Heart, Miracle Of Life, Silent Talking, The More We Live - Let Go, Dangerous (Look In The Light Of What You're Searching For), Holding On, Evensong, Take The Water To The Mountain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Union» — тринадцатый студийный альбом британской рок-группы Yes, вышедший в 1991 году. Британская рок-группа Yes была основана в 1968 году в Лондоне и в основном играет в жанре прогрессив-рок (а также симфони, арт и психоделик-рок). За время своего существования коллектив постоянно менялся, но это не помешало группе достичь вершины славы и завоевать множество поклонников. Самыми популярными стали пластинки «Tales from Topographic Oceans» и «Going for the One», которые заняли первые позиции британского чарта.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Union (8719262001220) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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