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Testament - Souls Of Black (8719262000797) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Testament - Souls Of Black (8719262000797) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 1
Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 2
Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 3
Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 4
Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 5
Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 1
  • Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 2
  • Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 3
  • Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 4
  • Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 5
  • Виниловая пластинка Testament, Souls Of Black (8719262000797) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Testament - Souls Of Black (8719262000797) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Testament - Souls Of Black (8719262000797) виниловая пластинка

Souls of Black — четвёртый студийный альбом группы Testament, издан в 1990 году. Некоторые критики обвиняли группу в том, что они не развиваются, а пластинка очень похожа на предыдущую. При этом альбом добрался до 35 позиции британского чарта, что до сих пор остаётся лучшим результатом группы в этой стране. А еще журнал Guitar World поставил эту работу на 9 место в списке «10 лучших гитарных альбомов 1990 года». Американская трэш-метал группа Testament была основана в 1983 году и стала одной из самых популярных команд жанра в 80-х годах. Состав коллектива часто менялся, и только Эрик Питерсон оставался неизменным участником группы. Помимо трэш-метала, коллектив оказал большое влияние на становление жанра death-метал. Их пластинки дважды входили в топ-40 чарта Billboard, а общий тираж альбомов превысил 12 миллионов копий.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Souls of Black — четвёртый студийный альбом группы Testament, издан в 1990 году. Некоторые критики обвиняли группу в том, что они не развиваются, а пластинка очень похожа на предыдущую. При этом альбом добрался до 35 позиции британского чарта, что до сих пор остаётся лучшим результатом группы в этой стране. А еще журнал Guitar World поставил эту работу на 9 место в списке «10 лучших гитарных альбомов 1990 года». Американская трэш-метал группа Testament была основана в 1983 году и стала одной из самых популярных команд жанра в 80-х годах. Состав коллектива часто менялся, и только Эрик Питерсон оставался неизменным участником группы. Помимо трэш-метала, коллектив оказал большое влияние на становление жанра death-метал. Их пластинки дважды входили в топ-40 чарта Billboard, а общий тираж альбомов превысил 12 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Testament - Souls Of Black (8719262000797) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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