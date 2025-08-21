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Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 1
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 2
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 3
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 4
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 5
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 6
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 7
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 8
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 1
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 2
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 3
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 4
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 5
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 6
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 7
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 8
  • Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Enigma, Hunter, Hallowed, Burn Me Down, Last Shore, Kill It With Fire, Oblivion, Second Sight, Fireborn, Giants, Castaway, Old Man And The Sea, Fantasy, Shine In The Dark, Unbreakable, Winter Skies

Отзывы о товаре Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка

21.08.2025
Алексей

Достоинства:
Издание на цветном виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Прекрасный сборник второй половины творчества, издание на цветном виниле, качество записи и выбор музыкального материала на высоте.
Полиграфия достойная. Рекомендую в коллекцию по разумной цене в Котофото.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Enigma, Hunter, Hallowed, Burn Me Down, Last Shore, Kill It With Fire, Oblivion, Second Sight, Fireborn, Giants, Castaway, Old Man And The Sea, Fantasy, Shine In The Dark, Unbreakable, Winter Skies
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.08.2025
Алексей

Достоинства:
Издание на цветном виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Прекрасный сборник второй половины творчества, издание на цветном виниле, качество записи и выбор музыкального материала на высоте.
Полиграфия достойная. Рекомендую в коллекцию по разумной цене в Котофото.


Stratovarius - Intermission II (coloured) (4029759135814) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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