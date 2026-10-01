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Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка

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Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 1
Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 2
Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 3
Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Giuliano Sorgini
Альбом (сингл)
Filmmusik: Under Pompelmo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 1
  • Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 2
  • Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 3
  • Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629872
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edizioni Leonardi
Barcode
[8016158023756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Giuliano Sorgini
Альбом (сингл)
Filmmusik: Under Pompelmo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Under Pompelmo, Echos From Canyon, To Rebound, Wandering Man, When I See You, Honda



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Giuliano Sorgini - Under Pompelmo (coloured) (8016158023756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edizioni Leonardi
Barcode
[8016158023756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Giuliano Sorgini
Альбом (сингл)
Filmmusik: Under Pompelmo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Under Pompelmo, Echos From Canyon, To Rebound, Wandering Man, When I See You, Honda


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
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Отзывы


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