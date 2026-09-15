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Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка

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Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка - фото 1
Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка - фото 2
Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giuliano Sorgini
Альбом (сингл)
Elettroformule
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка - фото 1
  • Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка - фото 2
  • Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158022742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giuliano Sorgini
Альбом (сингл)
Elettroformule
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Canale Multiplo, Dinamica K, Fabbrica Spaziale, Elettrospeed, Malinconia Magnetica, Raccoglimento Astrale, Saldature, Solitudine Venusiana, Ave Maria Spaziale, Maracas NellAtmosfera, Marker, Loudspeaker, Extbat

Отзывы о товаре Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158022742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giuliano Sorgini
Альбом (сингл)
Elettroformule
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Canale Multiplo, Dinamica K, Fabbrica Spaziale, Elettrospeed, Malinconia Magnetica, Raccoglimento Astrale, Saldature, Solitudine Venusiana, Ave Maria Spaziale, Maracas NellAtmosfera, Marker, Loudspeaker, Extbat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Giuliano Sorgini - Elettroformule (8016158022742) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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