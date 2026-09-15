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Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка

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Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка - фото 1
Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка - фото 2
Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Serpent Power
Альбом (сингл)
Serpent Power
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка - фото 1
  • Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка - фото 2
  • Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Akarma
Barcode
[7427244912617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Serpent Power
Альбом (сингл)
Serpent Power
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка

The Serpent Power - переиздание дебютного студийного альбома одноименной рок-группы The Serpent Power, вышедшего в 1967 году. Это был один из первых релизов, который объединении рок-музыку и музыку Востока, создав жанр, известный как рага-рок. Запись не попала в чарты, но была включена в список 50 лучших альбомов 1967 года по версии журнала Rolling Stone. Издание на черном виниле в разворотном конверте. The Serpent Power - американская психоделическая рок- и фолк-рок-группа, существовавшая в 1960-х годах. Она была основана поэтом Дэвидом Мелтцером и его женой Тиной, которая была певицей. В состав также входили Денни Эллис на лид-гитаре и Дэвид Стенсен на бас-гитаре, оба из группы The Grass Roots. Позже к коллективу присоединились Джон Пейн на органе и Кларк Кулидж на ударных. Но в 1967 году Эллис, Стенсен и Пейн покинули группу вскоре после записи первого альбома и были заменены Бобом Каффом из группы The Mystery Trend на соло-гитаре вместе с Джимом Москосо на басу. The Serpent Power не смогла привлечь внимание публики и в 1968 году она прекратила свое существование.

Отзывы о товаре Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Akarma
Barcode
[7427244912617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Serpent Power
Альбом (сингл)
Serpent Power
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
The Serpent Power - переиздание дебютного студийного альбома одноименной рок-группы The Serpent Power, вышедшего в 1967 году. Это был один из первых релизов, который объединении рок-музыку и музыку Востока, создав жанр, известный как рага-рок. Запись не попала в чарты, но была включена в список 50 лучших альбомов 1967 года по версии журнала Rolling Stone. Издание на черном виниле в разворотном конверте. The Serpent Power - американская психоделическая рок- и фолк-рок-группа, существовавшая в 1960-х годах. Она была основана поэтом Дэвидом Мелтцером и его женой Тиной, которая была певицей. В состав также входили Денни Эллис на лид-гитаре и Дэвид Стенсен на бас-гитаре, оба из группы The Grass Roots. Позже к коллективу присоединились Джон Пейн на органе и Кларк Кулидж на ударных. Но в 1967 году Эллис, Стенсен и Пейн покинули группу вскоре после записи первого альбома и были заменены Бобом Каффом из группы The Mystery Trend на соло-гитаре вместе с Джимом Москосо на басу. The Serpent Power не смогла привлечь внимание публики и в 1968 году она прекратила свое существование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Serpent Power - Serpent Power (7427244912617) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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