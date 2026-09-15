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Sensations' Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sensations' Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка

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Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 1
Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 2
Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 3
Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Boxes Paradise
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 1
  • Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 2
  • Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 3
  • Sensations&#039; Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sensations' Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[8016158021547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Boxes Paradise
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sensations' Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Flu, Faux Batard, Boxes Paradise (Including Short Flights), Voices, Mothers Day, Luna Slain, Visions Fugitives



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sensations' Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[8016158021547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Boxes Paradise
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Flu, Faux Batard, Boxes Paradise (Including Short Flights), Voices, Mothers Day, Luna Slain, Visions Fugitives


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sensations' Fix - Boxes Paradise (coloured) (8016158021547) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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