Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка
Когда Satyricon выпустили свой третий альбом Nemesis Divina в 1996 году, их статус одной из самых важных и креативных групп на норвежской блэк-металлической сцене уже не вызывал сомнений. Но Немезида Дивина не была обычным освобождением или просто очередной ступенькой на лестнице к славе. Немезида Дивина практически в одиночку катапультировала Чёрный Металл из своего самовольно выбранного, непонятного места происхождения в яркий прожектор международной Металлической сцены. Он показывает группу с абсолютной музыкальной интуицией и инструменты, чтобы вдохнуть жизнь в их художественное видение. Наполненные звуковой деструктивностью и детальной композиционной гениальностью, песни типа Mother North и The Dawn Of A Age доказали, что может предложить Чёрный Металл, сохраняя при этом сущность и эстетическое ядро всего жанра. В честь 20-летнего юбилея Nemesis Divina будет переиздан в мае 2016 года компанией Napalm Records - в обновленной и модернизированной версии и ремастированной самим Сатиром!
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