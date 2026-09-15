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Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Satyricon, Nemesis Divina (0840588105281) - фото 1
Виниловая пластинка Satyricon, Nemesis Divina (0840588105281) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Satyricon, Nemesis Divina (0840588105281) - фото 1
  • Виниловая пластинка Satyricon, Nemesis Divina (0840588105281) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка

Когда Satyricon выпустили свой третий альбом Nemesis Divina в 1996 году, их статус одной из самых важных и креативных групп на норвежской блэк-металлической сцене уже не вызывал сомнений. Но Немезида Дивина не была обычным освобождением или просто очередной ступенькой на лестнице к славе. Немезида Дивина практически в одиночку катапультировала Чёрный Металл из своего самовольно выбранного, непонятного места происхождения в яркий прожектор международной Металлической сцены. Он показывает группу с абсолютной музыкальной интуицией и инструменты, чтобы вдохнуть жизнь в их художественное видение. Наполненные звуковой деструктивностью и детальной композиционной гениальностью, песни типа Mother North и The Dawn Of A Age доказали, что может предложить Чёрный Металл, сохраняя при этом сущность и эстетическое ядро всего жанра. В честь 20-летнего юбилея Nemesis Divina будет переиздан в мае 2016 года компанией Napalm Records - в обновленной и модернизированной версии и ремастированной самим Сатиром!

Отзывы о товаре Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Когда Satyricon выпустили свой третий альбом Nemesis Divina в 1996 году, их статус одной из самых важных и креативных групп на норвежской блэк-металлической сцене уже не вызывал сомнений. Но Немезида Дивина не была обычным освобождением или просто очередной ступенькой на лестнице к славе. Немезида Дивина практически в одиночку катапультировала Чёрный Металл из своего самовольно выбранного, непонятного места происхождения в яркий прожектор международной Металлической сцены. Он показывает группу с абсолютной музыкальной интуицией и инструменты, чтобы вдохнуть жизнь в их художественное видение. Наполненные звуковой деструктивностью и детальной композиционной гениальностью, песни типа Mother North и The Dawn Of A Age доказали, что может предложить Чёрный Металл, сохраняя при этом сущность и эстетическое ядро всего жанра. В честь 20-летнего юбилея Nemesis Divina будет переиздан в мае 2016 года компанией Napalm Records - в обновленной и модернизированной версии и ремастированной самим Сатиром!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Satyricon - Nemesis Divina (0840588105281) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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