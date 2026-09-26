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Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 1
Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 2
Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 3
Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 4
Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 5
Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 1
  • Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 2
  • Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 3
  • Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 4
  • Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 5
  • Виниловая пластинка Pearl Jam, Ten (0889853768714) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома американской рок-группы Pearl Jam Ten, вышедшего в 1991 году. Успешным он стал только через год после выпуска, заняв в 1992 году второе место в хит-параде Billboard 200. Является одним из наиболее успешных альбомов в истории альтернативного рока и гранжа, в частности. Только в США дебютный релиз разошёлся тиражом более чем в 13 000 000 копий. Мировой тираж альбома превысил 25 000 000 проданных дисков. Издание на чёрном виниле.

Отзывы о товаре Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание дебютного альбома американской рок-группы Pearl Jam Ten, вышедшего в 1991 году. Успешным он стал только через год после выпуска, заняв в 1992 году второе место в хит-параде Billboard 200. Является одним из наиболее успешных альбомов в истории альтернативного рока и гранжа, в частности. Только в США дебютный релиз разошёлся тиражом более чем в 13 000 000 копий. Мировой тираж альбома превысил 25 000 000 проданных дисков. Издание на чёрном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pearl Jam - Ten (0889853768714) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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