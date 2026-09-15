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OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка

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OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка - фото 1
OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка - фото 2
OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Novecento
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[8016158024241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Novecento
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Romanzo, Estate - 1908, Autunno - 1922, Regalo Di Nozze, Testamento, La Polenta, Il Primo Sciopero, Padre E Figlia, Tema Di Ada, Apertura Della Caccia, Verdм и Morto, I Nuovi Crociati, Il Quarto Stato, Inverno - 1935, Primavera - 1945, Olmo E Alfredo



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[8016158024241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Novecento
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Romanzo, Estate - 1908, Autunno - 1922, Regalo Di Nozze, Testamento, La Polenta, Il Primo Sciopero, Padre E Figlia, Tema Di Ada, Apertura Della Caccia, Verdм и Morto, I Nuovi Crociati, Il Quarto Stato, Inverno - 1935, Primavera - 1945, Olmo E Alfredo


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Novecento (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024241) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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